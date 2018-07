Anúncio da conclusão das obras e enchimento do lago da hidrelétrica de Itaipu, que está completando 30 anos. Publicado no jornal ‘O Estado do Paraná’, de Curitiba, no dia 5 de novembro de 1982.

