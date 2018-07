Coca-Cola com açúcar

Um requinte de pureza! A indústria local de Coca-Cola só emprega o puríssimo açúcar brasileiro. Milhares e milhares de toneladas de açúcar, consumidas por Coca-Cola nestes últimos anos, destacam sua contribuição para o desenvolvimento de nossa indústria açucareira. Dessa íntima correlação da indústria local de Coca-Cola com outras indústrias locais, evidencia-se sua importância para nossa economia, Coca-Cola mantém um intercâmbio de interesses tão vasto e com tantas pessoas que todos podem dizer: é a nossa indústria de Coca-Cola!”

Embaixo da ilustração principal onde o carregamento do açúcar ainda é feito em sacas carregadas manualmente, o anúncio destaca a geração de empregos, a produção de engradados de madeira com legítimo pinho produzido em serrarias paranaenses (hoje seria incorreto do ponto de vista ambiental e também ilegal) e a produção de embalagens uniformes de vidro.

Publicado dia 9 de março de 1950.

Outros reclames que hoje seriam politicamente incorretos aqui.

