A bola e a foca

“Treinamento, paciência, inteligência e treinamento constante constituem o segredo das proezas que provocam admiração dos frequentadores do mundo encantado do circo. Os anéis de pistão Perfect Circle, cujas qualidades de resistência ao desgaste, flexibilidade e precisão tornaram-os os mais usados em todo o mundo, são também produto de longa especialização. Agora eles são fabricados no Brasil”. 13 de junho de 1954.

