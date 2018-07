A cobertura do Martinelli

“O mais luxuoso cinema no mais alto edifício da América do Sul”. O anúncio mostra o Edifício Martinelli em perspectiva, destacando a imponência do primeiro arranha céu da cidade e cobertura onde o construtor Giuseppe Martinelli morou para mostrar que não havia perigo em morar no edifício. “Toda a elite paulistana está desfilando para admirar o Rosário e seu esplêndido programa”. Além da orquestra do cinema e do noticiário Revista Internacional, o destaque era o filme ‘O Pagão’, da Metro Goldwyn Mayer. O Cine Rosário, que funcionou até o início da década de 1940, exigia paletó e gravata para homens. Com 26 andares e fachada de 105 metros de altura, o prédio começou a ser construído em 1924, projetado para ter 12 andares. A obra acabou dez anos depois, com 30 andares, contando os cinco da cobertura. A fachada do histórico edifício está em processo de restauração, mas a cobertura já está pronta e reaberta para visitação. A vista é magnífica, mas infelizmente só abre dias de semana e aos sábados até as 13 horas.