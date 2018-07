A enfermeira incorreta

“Todos precisam de um check-up”, dizia o anúncio da General Motors produzido pela agência McCann-Erikson em 2003. As enfermeiras não gostaram. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo reclamou ao Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária (Conar). Alegou que o anúncio ‘externa imagem não condizente com a realidade, traduzindo uma falsa ideia acerca da profissão, além de desrespeitar a moral e os bons costumes”. O anúncio saiu do ar.

A ilustração do livro ‘Conar 25 anos – Ética na prática’, de Ari Schneider (Editora Terceiro Nome, 2005)

Outros reclames politicamente incorretos AQUI.

Siga-nos no Twitter!