A inflação da calculadora

Em tempos de inflação alta, uma calculadora era oferecida em julho de 1974 por “apenas” 398,00″ cruzeiros, a moeda da época. A inflação acumulada naquele semestre era de 23%. O jornal Estadão era vendido então por 2 cruzeiro e a assinatura anual custava 282 cruzeiros. A calculadora era uma novidade tecnológica e por isso era tão cara. Muita gente preferia comprar na Zona Franca de Manaus ou no Paraguai um produto que hoje custa menos de R$ 10 em qualquer vendedor ambulante. O valor do modelo anunciado, convertido para valores atuais, seria de R$ 995,00 aproximadamente, segundo o conversor de valores disponível no site do Acervo Estadão. A conversão é feita com base no valor dos jornais na época e hoje em dia.

14 de julho de 1974. Confira a edição AQUI

