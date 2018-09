‘Economisae vosso dinheiro’, diz o anúncio da Fábrica Nacional de Artefactos de Borracha. Prova que o Brasil vem se utilizando de soluções do tipo meia-sola há pelo menos 90 anos. O Anúncio foi publicado do Estadão no dia 20 de novembro de 1920.

Siga nossos passos no Twitter!