A invenção do farol alto

“No Oakland 1927 viaja-se com inteira segurança à noite. Um dos importantes melhoramentos apresentados pelo tipo aperfeiçoado do Oakland 1927 são os faróis de luz móvel com controle de pé. Cada um desses faróis é dotado de dois focos de luz intensa, ligados a um controle de pé. Um desses focos ilumina intensamente grande distância da estrada. O outro ilumina, com a mesma intensidade, apenas alguns metros à frente do carro, para não ofuscar a vista de algum chofer que venha em sentido contrário. O controle de pé funciona alternadamente, ligando sucessivamente um foco ou o outro. Graças a esse novo tipo de faróis é um verdadeiro prazer viajar-se a noite, pois eles oferecem inteira segurança em qualquer emergência”.

13 de janeiro de 1927.

Outros reclames de automóveis AQUI.

Siga-nos no Twitter!