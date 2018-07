O zíper ganhou popularidade a partir dos anos 30. O anúncio acima, publicado no Estado no dia 29 de novembro de 1949, divulgava as vantagens do uso do ‘fecho corrediço’, que dava ‘um toque profissional’ aos vestidos feitos em casa.

