“Máquina de escrever Oliver Modelo nº 6. 32 teclas. A mais completa e aperfeiçoada de todas. 96 caracteres! Garantida contra reparos por cinco anos. A única máquina no mundo que não faz despesas com concertos tão comuns nas demais máquinas. Louis Hermanny & Co. Rua do Rosário, 25. São Paulo”

Anúncio publicado dia 2 de janeiro de 1913

