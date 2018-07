A melhor sombra no calor

“Não só nos dias quentes, mas também em todas as estações do ano, nada mais recomendável do que a Cerveja Cascatinha, quer às refeições quem em outras ocasiões. Beba-a e indroduza-a no convívio dos seus, e verificará que além de ser de sabor agradabilíssimo, lhe proporcionará saúde e bem estar. A sua fórmula rica e a água salubérrima da Serra da Tijuca que entram na sua fabricação tornam a Cerveja Cascatinha uma bebida sumamente apreciada por todos”.

9 de julho de 1932.

