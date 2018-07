“Um recenseador do IBGE, José Luiz Irmão, descobriu em seu setorde atividade – a cidade de Luziânia, no interior de Goiás, a menos de 100 quilômetros de Brasília – a brasileira que se supõe seja uma das mulheres mais velhas do mundo. Trata-se de Delfina da Costa Freitas, de 154 nos de idade. Quem o atesta é a sua certidão de batismo, reconhecida em cartório”.

31 de outubro de 1970.

Outras notícias e reclames de mulher AQUI.

Mais reclames de 1970 AQUI.

Siga-nos no Twitter!