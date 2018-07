‘A Terra é azul’

Reportagem do Estado sobre o primeiro homem a viajar pelo espaço, no dia 12 de abril de 1961:

“A terra, vista do espaço, é muito bela”. Foi com essas palavras que o major Yuri Gagarin, o astronauta que ontem circulou o globo, iniciou uma entrevista sobre suas impressões durante o histórico vôo. A entrevista de Gagarin foi divulgada pela agência oficial soviética, TASS. “A face iluminada da terra é bem visível. Distingui perfeitamente o contorno dos continentes, as ilhas, o curso dos grandes rios, mantanhas, vales e colinas. Durante o vôo, vi com meus próprios olhos a forma esférica da Terra, tal como aparece no horizonte. A passagem do cone de sombra para a área iluminada pelo sol é muito bela. O céu, muito escuro, onde brilham as estrelas, também é lindo. A linha do horizonte parece rodear a Terra como uma delgada película iridescente, ora rosada, ora levemente azulada. Quando saí do cone de sombra, a linha que circunda a Terra era cor de laranja, depois ganhou tonalidade azul e posteriormente tornou-se negro-azulada”.

A reportagem é da edição do dia 14 de abril de 1961.

Outros reclames e notícias de tecnologia AQUI.

Siga-nos no Twitter!