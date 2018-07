Nara leão ganhou uma tuba em 1966 de presente da TV Record e da agência de publicidade Magaldi, Maia e Prósperi. O prêmio foi uma homenagem por sua interpretação de ‘A Banda”, de Chico Buarque. Na entrevista reproduzida abaixo ela desmentia os boatos de namoro com o compositor e defendia os vestidos acima do joelho. A cantora, que morreu no dia 7 de junho de 1989, aos 47 anos, faria 70 anos esta semana.

11 de novembro de 1966.

