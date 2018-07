A vida com TV

“No aconchego do lar, cercado dos entes queridos, você assiste lance por lance, ao desenrolar da sensacional pugna, como se estivesse torcendo no próprio campo. É a televisão que lhe proporciona essa prodigiosa faculdade de acompanhar os grande acontecimentos do dia, sem sair da sua casa. Hoje, um lar sem TV é com o um domingo sem sol ou uma criança que não ri… Em torno da televisão vibra a felicidade da família, Adquirir rádios e televisores é contribuir para o fortalecimento de uma indústria indispensável à segurança nacional”.

Anúncio da Associação dos fabricantes de Receptores de Rádio e Televisão (Afrate) publicado dia 9 de fevereiro de 1958. Confira a edição no Acervo Estadão.

