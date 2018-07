“A Vida de Brian. Com esta comédia você vai ter que sair do sério! Sátira de costumes”.

Comédia do grupo britânico Monty Pyton narra a história de Brian, que nasceu perto do estábulo em que Jesus nasceu e passa o resto da vida sendo confundido com um messias. Em cartaz no cine Biarritz no dia 27 de fevereiro de 1982. Abaixo, o canto dos crucificados:



