Filme trash dos anos 80. A volta dos mortos vivos (The Return of de Living Dead). Historia de um produto químico do Exército Norte-Americano, a “245Trioxina”, que acidentalmente vaza de um dos tanques, se espalhando pelo solo de um cemitério e revivendo os mortos. Em cartaz em vários cinemas em São Paulo dia 2 de novembro de 1986.

