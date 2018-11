Abertura da Via Anchieta

“Via Anchieta, marco do dinamismo bandeirante! A General Motors do Brasil S/A congratula-se com o povo e autoridades, com engenheiros, técnicos e trabalhadores bandeirantes, herdeiros de uma tradição algumas vezes centenária na abertura de rotas para o progresso, pela jubilosa e promissora inauguração, nesta data, da Via Anchieta – a mais moderna rodovia da América Latina! Pulsando ao ritmo vibrante da movimentação de riquezas – para o bem público – esta modelar artéria há-de ser mais um inestimável elo do ideal de paz, trabalho e bem-estar! Acompanhando o progresso rodoviário e para festejar uma grande data serão apresentados ao público os ônibus GM Coach interurbanos, modelo Parlour-Coach, que compõem o primeiro lote dos gigantescos veículos, vanguarda promissora de novas remessas que constituirão a frota do Expresso Brasileiro Viação Ltda, organização posta a serviço do público para transporte de passageiros entre São Paulo e Santos”.

Publicado dia 22 de abril de 1947.

