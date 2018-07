Acabou a novela

Toda novela um dia chega ao fim. Algumas são esquecidas antes que as outras. Viver a Vida, que termina hoje, deve ser lembrada como uma das mais lucrativas: só com merchandisings rendeu cerca de R$ 70 milhoes, segundo a jornalista Keila Jimenez no Caderno2 de hoje. O anúncio acima é do tempo em que novela tinha comercial só no intervalo. É uma chamada do Canal 5 para ‘Irmãos Coragem’, de Janete Clair, pulibado em 2 de julho de 1970.

