“Acredite se quiser. Primeiras representações da deslumbrante revista em dois atos e 20 quadros de Paulo Guanabara. Teatro Cassino Antarctica. Com Aracy, Oscarito e toda a Companhia de Revista do Teatro Recreio do Rio”.

8 de agosto de 1940. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais reclames de teatro AQUI.

Instagram Twitter Facebook Pinterest Tumblr