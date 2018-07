Adeus pomadas. Chegou Lugolina

“Ninguém use mais pomada. Lugolina ou loção glyco-boro-iodada. Approvada pela Inspectoria de Hygiene. Novo e unico remédio líquido, eficaz nas moléstias da pele, feridas, úlceras, frieiras, assaduras, suor fétido dos pés e do sovaco, moléstias secretas, queimaduras, manchas da pele, espinhas, etc. Tem as mesmas aplicações das pomadas, unguentos e sabonetes, mas não tem gordura nem cheio e nem suja as roupas. Companhia de Drogas do Estado de S. Paulo – Rua Direita, 3”. Publicado dia 3 de maio de 1891.

