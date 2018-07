O Guiador era um diário gratuito de publicidade editado pela Agência Geral de Publicidade no fim do Século XIX. O guia trazia informações teatrais, comerciais e industriais. “Encarregam-se de tudo o que é relativo à publicidade, como sejam: anúncios nos jornais do império e do estrangeiro, impressão e colocação de cartazes de todos os tamanhos, pintura de anúncios nas paredes e distribuição de prospectos no Brasil e no estrangeiro. Recebem em comissão amostras de produtos de todas as procedências e encarregam-se da propaganda dos mesmos. Correspondência em língua portuguesa, francesa, espanhola, inglesa e italiana”.

16 de novembro de 1887.

