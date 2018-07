“Esta maravilhosa água é conhecida em São Paulo desde 1883, sendo a única que tem aceitação em todas as cortes da Europa e nas Repúblicas da América. Conserva a pele com a frescura da mocidade, evita as rugas precoces, tira as sardas e manchas”

1 de abril de 1914

Revista Correio da Semana, 1 de abril de 1914

