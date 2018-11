“Largo da Memória. Declaro que resido à rua José Bonifácio, 45 e nada devo a pessoa alguma no Largo da Memória. Já devi, mas paguei, e se não exigi recibo na ocasião em que fiz o pagamento foi porque pensei que tratava com gente séria. Entretanto, se alguém do largo ainda se julga com o direito de cobrar-me, previno que só pagarei judicialmente”.

8 de julho de 1894.

