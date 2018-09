“Última palavra em conforto, segurança, durabilidade e potência. Cabine com 2 camas em estilo beliche, com colchão de molas, para maior comodidade do chofer e seu ajudante”. A capacidade de carga rebocável era de 18 toneladas. Um caminhão moderno, como o que a Mercedes Benz vai agora produzir no Brasil, pode levar 74 toneladas. O anúncio é de 25 de junho de 1952.

Mais reclames de transportes aqui.

Siga-nos no Twitter!