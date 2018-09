Almoce sanduíche

“Almoçar sanduíche, só mesmo com Malzebier. Malzebier da Brhama é um notável reforço alimentar! Você se sente ‘outro’ depois de bebê-la, às refeições. Você ganha nova disposição para enfrentar a vida! Seja num almoço em seu local de trabalho…ou no seu jantar com a família…beba sempre a retemperante Malzebier”.

13 de junho de 1967.

Hoje o anúncio poderia ser considerado incorreto por estimular o consumo de bebida no local de trabalho e a má alimentação. Além de sugerir que você se sente ‘outro’ (com aspas) depois de consumir a bebida.

Veja outros reclames que hoje seriam incorretos AQUI.

Mais reclames de bebidas AQUI.

Siga-nos no Twitter!