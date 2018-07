Dia da Criança dos tempos da ditadura: “Ame-o e deixe-o ir” dizia o anúncio do décimo Salão da Criança de 1970. O slogan era baseado na propaganda do regime militar da época (“Brasil, ame-o ou deixe-o”), que sugeria que os descontentes com a situação política fossem embora do País.

Publicado na edição de 8 de outubro de 1970.

