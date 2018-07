“Amei um bicheiro. Com José Lewgoy, Grande Otelo e Cyll Farney. Corrupção e crime organizado. No jogo do bicho vale tudo… No jogo da vida também…”

Chamada para o cinema especial da TV Bandeirantes no dia 17 de abril de 1994.

