Amiga insubstituível da dona de casa

“Amiga insubstituível das donas de casa. Só elas sabem avaliar os benefícios, a tranquilidade, o bem estar que nos pode proporcionar uma TORNEIRA de água. Serviçal às nossas ordens a qualquer hora do dia ou da noite, elemento indispensável aos místeres caseiros e à higiene do lar, a torneira de água corrente é a grande e insubstituível amiga das donas de casa”.

Anúncio do loteamento imobiliário ‘Cidade mãe do céu’, publicado no Estadão no dia 3 de dezembro de 1939. Veja outros anúncios imobiliários de antigamente AQUI

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest