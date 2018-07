O Clube de Diretores Lojistas publicou anúncio no dia 31 de março de 1965 com ‘manifestação pública de confiança’ ao governo militar. “Hoje podemos lançar ao futuro um olhar mais confiante. Não está havendo milagres, não se deve esperar milagres. Porém, se pode esperar muito do trabalho prático que está consolidando as raízes do grandioso Brasil de amanhã”.

