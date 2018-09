Antes da descoberta da penicilina em 1928, eram comuns os anúncios de produtos que prometiam a cura milagrosa da gonorréia. No exemplo acima, o fabricante usou a imagem do capeta, que aparece tranqüilizando as vítimas da doença com o anúncio da chegada de um caixote de Blenolina. Publicado em 12 de fevereiro de 1919.

Outros reclames de remédios aqui.

Siga-nos no Twitter!