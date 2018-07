Antes do bunga-bunga

“Antes de correr aos seus festins, Roma barbeava-se”, dizia o anúncio das navalhas Valet AutoStrop. “Os antigos romanos barbeavam o cabelo dos braços e das pernas antes de ir para os festins. Ai do desgraçado escravo que maltratasse a pele do patrício ou fizesse brotar uma gota sequer de sangue na sua aristocrática cútis! Quantos males teria evitado a ambos a navalha de segurança Valet AutoStrop! Barbear-se com ela é um prazer que se faz com a maior rapidez. Gozem a deliciosa sensação de barbear-se com a Valet AutoStrop”.

19 de fevereiro de 1939.

