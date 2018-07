A loja Ao Mundo Elegante era requintada até na hora de anunciar uma liquidação. Observem a elegância do texto:

“Esta conhecida casa de modas começou hoje as suas exposições do que há de mais rico e fino gosto para a estação do Verão. Em vista da crise absoluta que atravessa o comércio atualmente, continuamos a vender com um lucro insignificante os nossos artigos”.

9 de setembro de 1913.

