Anúncio da inauguração do bar e restaurante ‘Ao Pinguim’, na Avenida São João esquina da Praça do Correio. Uma orquestra de sete músicos se apresentava diariamente até a uma da madrugada. O bar fechou em 1971 para dar lugar ao restaurante Ao Guanabara, um dos mais antigos do País, fundado em 1910 pela família Ângelo Martinez, cuja sede original na rua Boa Vista desapareceu com a construção da estação do Metrô São Bento. O anúncio é de 5 de novembro 1935.

A história contada pelos anúncios impressos desde 1876 AQUI.