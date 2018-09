Prédio com abrigo antiaéreo

Lançado no fim da Segunda Guerra, o edifício Arouche foi anunciado 1944 como uma das primeiras construções em condomínio a ser terminada na cidade de São Paulo. No número 184 do largo, o prédio tinha como principal atrativo o fato de ter um abrigo antiaéreo, o que deveria ser uma vantagem tão importante na época quanto uma “varanda gourmet” de hoje. O anúncio destacava as linhas sóbrias e elegantes, a excelência da localização “em um dos bairros mais centrais da cidade” e o conforto dos apartamentos. O largo, conhecido pelas floriculturas, restaurantes e arquitetura histórica, tem esse nome porque eram terras do coronel Arouche de Toledo Rondon, que usava a área para exercícios militares.

