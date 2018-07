Prédio com abrigo antiaéreo

No dia 11 de novembro de 1945, o Condomínio Santa Cecília, na rua Martins Francisco, esquina com a Baronesa de Itu, era apresentado aos leitores do Estado com a grade vantagem da facilidade de condução: ônibus Conselheiro Brotero na porta, bonde e ônibus a poucos metros, na Rua das Palmeiras e Avenida Angélica. O edifício também oferecia ‘moderno abrigo antiaéreo’, atrativo comum em edifícios lançados nos tempos da II Guerra Mundial. Os apartamentos tinham sala, banheiro, ‘quarto de criada’ e terraço. A construtora Coelho Pinoti oferecia financiamento em até 15 anos ou desconto de 35% no pagamento à vista. O bonde deixou de circular no início dos anos 1960, mas a Santa Cecília ganhou uma estação de metrô no dia 10 de dezembro de 1983.

