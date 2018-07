Apartamentos na Cinelândia

O anúncio, publicado no dia 6 de junho de 1948, oferecia os últimos quatro apartamentos no Edifício Bento Ferraz, na esquina da São João com a Rua dos Timbiras. “Aproveite esta última oportunidade para possuir no centro da cidade um magnífico apartamento, praticamente pelo preço de entrada. Ideal para a sua residência – seu atelier, em plena Cinelândia – com módica entrada.”

Além da “magnífica” localização, ao lado do cine Metro (fechado em 1997), o anúncio chamava a atenção para a vantagem dos apartamentos mobiliados “com luxo e conforto, num acabamento de alta classe”.

A fotografia atual, abaixo, mostra que ele ficou pequeno com a chegada do vizinho de 32 andares inaugurado em 1962, o Andraus, que ficou conhecido pelo grande incêndio de 1972.

Confira a edição de 6 de junho de 1948 no Acervo Estadão.

Abaixo, a foto atual do Bento Ferraz.

Mais imóveis AQUI.

Siga-nos no Twitter!