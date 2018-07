Arquitetura exótica

Em uma das esquinas da Praça da Sé, um prédio chama a atenção de quem circula pelo centro pela originalidade e aspecto exótico da sua arquitetura. O octogenário Edifício Rolim apareceu em um anúncio de oferta de salas para profissionais liberais nas páginas do Estado do dia 18 de julho de 1930: “Advogados, médicos, engenheiros, dentistas e corretores. São convidados os que porventura estejam descontentes ou mal situados presentemente a visitarem o prédio, sem compromisso algum. Instalações magníficas, com todo o luxo e conforto”. O projeto é do arquiteto Hippolyto Gustavo Pujol, o mesmo que projetou o edifício onde funciona o Centro Cultural do Banco do Brasil, na Rua Álvares Penteado. O estilo do Rolim remete ao modernismo catalão, com uma cúpula no topo revestida de bronze e uma pequena torre que parece um farol, antigamente iluminado. Na época da inauguração, em 1928, o Rolim, com 13 andares, era um dos edifícios mais altos de São Paulo, e um dos pontos dominantes da paisagem do centro velho.

Imagem atual do Rolim no Google Maps (clique na foto para visitar o centro de São Paulo):

