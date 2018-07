As vantagens da Kombi

“Pense bem nas vantagens do furgão Volkswagen antes de comprarseu veículos de entregas! E verá que o furgão Volkswagen é o veículo comercial que parece feito sob encomenda para o mercado”. Anúncio publicado em 1 de fevereiro de 1951.

O nome brasileiro é a simplificação de Kombinationfahrzeug (veículo combinado ou de multiuso) adotado na Alemanha, onde foi desenvolvida e produzida entre 1950 e fim dos anos 70. Em 1957, a Volks começou a produzir a Kombi com peças nacionais, o primeiro veículo feito pela marca no País. A produção era em um galpão improvisado, enquanto a montadora alemã construía a megafábrica na região do ABC, inaugurada dois anos depois. O modelo já era vendido no Brasil, em versão importada pelo grupo Brasmotor (que aparece no anúncio acima).

Veja abaixo um comercial da Kombi de 1967: