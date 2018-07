A mistura de bonde com Ford ‘T’ era oferecida como fonte de renda para interessados em trabalhar com transporte urbano. O veículo tinha capacidade para até 20 passageiros: “Porque não haveis de ganhar dinheiro? Comprem um Auto-bonde Ford”. Publicado em 8 de março de 1925. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

