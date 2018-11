“Manuel de Teffé, o extraordinário volante brasileiro. Usou Essolube na sua brilhante corrida do circuito da Gávea. O príncipe dos volantes brasileiros, o fidalgo arrebatador das multidões, cujo nome o automobilismo mundial cobriu de louros, deu-nos este ano mais uma exibição magnífica do seu valor, da sua técnica e do seu carro. Mantendo-se galhardamente na vanguarda dos concorrentes durante toda a sua perigosa prova. Manuel de Teffé foi o corredor que 400 mil pessoas coroaram com a sua admiração e os seus aplausos”.

13 de junho de 1936.

