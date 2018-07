“Bacon (enlatado) com ovos, um prato a quem ninguém resiste”. Hoje, com a preocupação com o colesterol, o mais correto seria dizer ‘ninguém vai resistir se comer isso todo dia’. O anúncio oferecia também outros pratos que hoje causariam medo, como lingüiça de porco em banha, carne bovina em conserva, dobradinha desidratada e língua bovina. O frigorífico Armour se instalou em Santana do Livramento (RS) em 1917, quando a Europa estava mergulhada na Primeira Guerra Mundial. O objetivo era exportar para os países que estavam com suas industrias concentradas nos esforços de guerra. Ao longo dos anos o Armour foi repassado a várias empresas tendo várias denominações até falir em 1994. Suas instalações foram demolidas e seu maquinário foi vendido como sucata pelo Banco do Brasil. Apesar disso o Brasil virou o maior exportador mundial de carne. Leia reportagem sobre os frigoríficos brasileiros publicada dia 25/07/2010 aqui.

O anúncio do bacon em lata é de 6 de fevereiro de 1951.

