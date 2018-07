Esse é do tempo em que o colesterol ainda não havia nascido. A família feliz aguarda a bandeja apetitosa preparada pela mãe: “Eles querem mais BANHA ESMERALDA. Se a senhora já experimentou outros produtos, volte agora para a Banha Refinada Esmeralda. Em casa todos notarão a diferença para melhor e o sabor novo que terão os pratos de todo dia. Possui grau de acidez muito inferior ao do toucinho derretido em casa. Rica em valores alimentícios, é mais nutritiva e alimenta melhor”. Publicado no Estadão em 3 de setembro de 1955.

