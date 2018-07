Barata elegante

“Os engenheiros da Nash, um dos grupos de técnicos mais competentes dos Estados Unidos, projetaram e construíram o Nash 400, que é hoje o automóvel mais moderno e perfeito. O modelo tem duas velas de ignição do mesmo tipo das usadas nos motores de aeroplano para cada cilindro. À perfeição mecânica do Nash junta-se a sua beleza. As cores encantadoras e a graça dos seus contornos deleitam os olhos das pessoas mais exigentes. Por ser fabricado em grande escala, é um carro de preço módico, um carro de luxo que não está sujeito ao preço elevado que o luxo acarreta”.

A ‘barata mais elegante da atualidade’ era vendida no Brasil pela Auto-Geral, com distribuidores na Rua Barão de Itapetininga e na Praça Ramos de Azevedo.

4 de outubro de 1928.

