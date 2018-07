“Nesse Dia dos Namorados, só beijinho, beijinho, nada de pau, pau”.

Anúncio da Rádio Bandeirantes no Dia dos Namorados de 1993, quando Corinthians e Palmeiras se enfrentaram no final do campeonato paulista. O Palmeiras ganhou de 4 a zero e encerrou um jejum de títulos de 16 anos. 12 de junho de 1993.

Mais reclames de futebol AQUI.

Siga-nos no Twitter!