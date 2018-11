O gol de Bob Marley no Brasil

Há 30 anos, no dia 11 de maio de 1981, morria Bob Marley. O astro jamaicano do reggae jamais seria aprovado em um exame antidoping, mas era tão apaixonado pelo futebol que foi enterrado com uma bola. Sua única visita ao Brasil foi em abril de 1980 para uma festa da editora discográfica Island. No pouso em Manaus para abastecer, foram três horas de espera e negociação com o regime militar, que não liberou vistos de trabalho. No Rio de Janeiro, Bob Marley jogou futebol com Chico Buarque, Toquinho e Alceu Valença. Marley fez um dos três gols da partida.

Imagens de Bob Marley no Brasil:

Mais música AQUI.

Siga-nos no Twitter!