Bolsa de Valores nas páginas do Estado

Bolsa de Valores de São Paulo em 26 de setembro de 1965.

Em comemoração aos seus 120 anos, a BM&FBovespa organizou uma exposição de fotos e reportagens publicadas no jornal O Estado de S. Paulo que apresentam os fatos históricos que marcaram sua trajetória. Os 30 painéis reproduzem as capas mais importantes do jornal desde a fundação da Bolsa Livre de São Paulo. Os acontecimentos em destaque na exposição vão desde a Proclamação da República, em 1889, até a crise mundial de 2008, passando por duas guerras mundiais, a crise econômica americana de 1929, os embates do petróleo e o pânico de 1987 na Bolsa de Nova York. Em 23 de agosto de 1890 foi fundada a Bolsa Livre de São Paulo. Quinze anos antes, em 1875, começava a circular o jornal A Província de São Paulo, que mais tarde passaria a se chamar O Estado de S. Paulo e se transformou em um dos jornais mais importantes do Brasil. Tanto o jornal como a bolsa nasceram do idealismo de dois irmãos: Francisco e Emílio Rangel Pestana. Em pleno Império, Francisco criou o jornal para defender ideais republicanos e foi redator-chefe até 1891 – em 1885, Júlio Mesquita ingressa no jornal como redator e, em 1902, tornou-se o único proprietário. Emílio era comerciante, corretor, defensor da iniciativa privada e lançou as bases da instituição que se transformou na maior bolsa de valores da América Latina.

Operadores da Bolsa em 4 de setembro de 1971.

Exposição: BM&FBovespa nas páginas da história

Local: Espaço BM&FBovespa, Rua XV de Novembro, 275/Centro

Até 27 de outubro, das 10 às 17 horas, de segunda a sexta-feira