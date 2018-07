O mascote da fábrica de pneus Michelin continua na ativa, com ar saudável, mas ele já foi fumante no passado, no tempo em que o cigarro não era tão mal visto como hoje em dia. E ele fumava um super charuto neste anúncio de uma loja da rua Barão de Itapetininga. Publicado em 4 de janeiro de 1920.

