O apelo da Bovespa

O lema original era do Almirante Barroso, na Batalha do Riachuelo (1865) contra os paraguaios: ‘O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever’. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) criou uma versão nos anos 70 para vender as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional: ‘O Brasil espera que cada um compre suas obrigações’. O anúncio é de 15 de julho de 1970. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais anúncios de finanças AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest