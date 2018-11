– Ué! Sua camisa está mais branca que a minha?

– Claro! Minha camisa é lavada com Rinso!

“Rinso lava com a metade so trabalho!. Basta colocar a roupa de molho, dar uma rápida esfregada e por no varal”.

6 de outubro de 1957.

